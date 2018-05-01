 بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو تقديمي للمنتخب الوطني المغربي في المونديال | بووز

فيديو تقديمي للمنتخب الوطني المغربي في المونديال

هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية

انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء | مجتمع

انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء

هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة الفطرة | مجتمع

هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة''

البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP | منوعات

البنكي الشعبي يكذب أخبار تخليه عن مساهماته في رأسمال OCP

شحنة الفوسفاط المغربي المحتجزة بجنوب إفريقيا تعود إلى مالكها الأصلي OCP | منوعات

شحنة الفوسفاط المغربي المحتجزة بجنوب إفريقيا تعود إلى مالكها الأصلي OCP

OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا | منوعات

OCP يبعث شحنة من الأسمدة الفوسفاطية إلى تنزانيا

بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات | بوليتيك

بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات

القضية حامضة..الحجز على أملاك زعيم حزب سياسي بالمغرب وهــا شنو دار | بوليتيك

القضية حامضة..الحجز على أملاك زعيم حزب سياسي بالمغرب وهــا شنو دار

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 13:14 بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات | بوليتيك
بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات
''لكي يقوم الملك بزيارة لإقليم ما يجب أن تكون هنالك مشاريع سيدشنها، اليوم لا يوجد أي مشروع يعرض على الملك في مدينة الخميسات'' حسب تصريح لعادل بنحمزة القيادي الاستقلالي والمستشار بالمجلس الجماعي

شوف تيفي

"لكي يقوم الملك بزيارة لإقليم ما يجب أن تكون هنالك مشاريع سيدشنها، اليوم لا يوجد أي مشروع يعرض على الملك في مدينة الخميسات" حسب تصريح لعادل بنحمزة القيادي الاستقلالي والمستشار بالمجلس الجماعي للخميسات، مضيفا في تصريح خص به أسبوعية المشعل، "كان لدينا مشروع مستشفى إقليمي ناضلنا من أجل إخراجه إلى الوجود..وبعد مجهود هو اليوم في طور الإنجاز، أما ما دون ذلك لاشيء تحقق، بحيث أن المدينة لم يقع فيها أي جديد مدة 35 سنة فماذا سيعرض على الملك؟" يتساءل بنحمزة، مؤكدا في الآن ذاته أن الخميسات هي عاصمة الإقليم ومع الأسف ظلت مدينة مهمشة وبلا تنمية لا يمكن أن نستثني طيلة 35 سنة إلا بعض المبادرات التنموية الخجولة في الإقليم تمت في عهد أحد العمال السابقين والذي تم نقله إلى منطقة أخرى حسب ذات المصدر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مبادرات بنحمزة الخميسات تنمية الملك تدشينات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القضية حامضة..الحجز على أملاك زعيم حزب سياسي بالمغرب وهــا شنو دار | بوليتيك

القضية حامضة..الحجز على أملاك زعيم حزب سياسي بالمغرب وهــا شنو دار

بعد عرض فيديوهات جنسية منسوبة لـ:ع .ب..النيابة العامة تلتمس إجراء خبرة على الفيديوهات إلى جانب دفاع الضحايا..التفاصيل الكاملة | بوليتيك

بعد عرض فيديوهات جنسية منسوبة لـ:''ع .ب''..النيابة العامة تلتمس إجراء خبرة على الفيديوهات إلى جانب دفاع الضحايا..التفاصيل الكاملة

هاذشي بزاف.. النقيب زيــان لمحامي الضحايا:أنت من يظهر في الفيديوهات الجنسية ناعس مع بوعشرين..(تفاصيل مثرة) | بوليتيك

هاذشي بزاف.. النقيب زيــان لمحامي الضحايا:"أنت من يظهر في الفيديوهات الجنسية ناعس مع بوعشرين..(تفاصيل مثرة)

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والمصرحة عفاف برناني تبرئ المتهم و تتناقض في تصريحاتها | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والمصرحة عفاف برناني تبرئ المتهم و تتناقض في تصريحاتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري وبالفيديو:من قلب منزله..بنكيران في لحظة اعتراف..الملك محمد السادس كان معايا قــاصح | بــووز
منذ 17 ثانية

حصــري وبالفيديو:من قلب منزله..بنكيران في لحظة اعتراف..الملك محمد السادس كان معايا قــاصح

من طــرائف الباكالوريا..الآلة باش كيقلبونا وخا معندنا والو كتصوني ( فيديو) | بــووز

من طــرائف الباكالوريا..الآلة باش كيقلبونا وخا معندنا والو كتصوني ( فيديو)

بالفيديو..شوفو أشنو وقع اللحظة اللي حصلو فيها الشاب اللي حرق راسو شافر شينيول بمرجان أكادير | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو وقع اللحظة اللي حصلو فيها الشاب اللي حرق راسو شافر ''شينيول'' بمرجان أكادير

كيداير السوق..إقبال كبير على المُملحات في رمضان | أش خبار السوق

كيداير السوق..إقبال كبير على المُملحات في رمضان

﻿

آخر المستجدات

فيديو تقديمي للمنتخب الوطني المغربي في المونديال | بووز
منذ 11 دقيقة

فيديو تقديمي للمنتخب الوطني المغربي في المونديال

هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا..هذا موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية

انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء | مجتمع

انطلاق امتحانات الباكالوريا بمدينة أكادير في أجواء جد عادية ويسودها الهدوء

هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة الفطرة | مجتمع

هام للمغاربة..ها شحال مبلغ زكاة ''الفطرة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.