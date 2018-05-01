بنحمزة..لهذه الأسباب تأخرت الزيارة الملكية لإقليم الخميسات ﻿

''لكي يقوم الملك بزيارة لإقليم ما يجب أن تكون هنالك مشاريع سيدشنها، اليوم لا يوجد أي مشروع يعرض على الملك في مدينة الخميسات'' حسب تصريح لعادل بنحمزة القيادي الاستقلالي والمستشار بالمجلس الجماعي

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"لكي يقوم الملك بزيارة لإقليم ما يجب أن تكون هنالك مشاريع سيدشنها، اليوم لا يوجد أي مشروع يعرض على الملك في مدينة الخميسات" حسب تصريح لعادل بنحمزة القيادي الاستقلالي والمستشار بالمجلس الجماعي للخميسات، مضيفا في تصريح خص به أسبوعية المشعل، "كان لدينا مشروع مستشفى إقليمي ناضلنا من أجل إخراجه إلى الوجود..وبعد مجهود هو اليوم في طور الإنجاز، أما ما دون ذلك لاشيء تحقق، بحيث أن المدينة لم يقع فيها أي جديد مدة 35 سنة فماذا سيعرض على الملك؟" يتساءل بنحمزة، مؤكدا في الآن ذاته أن الخميسات هي عاصمة الإقليم ومع الأسف ظلت مدينة مهمشة وبلا تنمية لا يمكن أن نستثني طيلة 35 سنة إلا بعض المبادرات التنموية الخجولة في الإقليم تمت في عهد أحد العمال السابقين والذي تم نقله إلى منطقة أخرى حسب ذات المصدر.