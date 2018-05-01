القضية حامضة..الحجز على أملاك زعيم حزب سياسي بالمغرب وهــا شنو دار ﻿

أكد مصدر مطلع لشوف تيفي، أن ''القضية حماضت'' في ملف جمال المنظري المحامي ورئيس حزب ''الدلفين'' أو حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، حيث منع من التصرف في أمواله وتم الحجز

شوف تيفي:

أكد مصدر مطلع لشوف تيفي، أن "القضية حماضت" في ملف جمال المنظري المحامي ورئيس حزب "الدلفين" أو حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، حيث منع من التصرف في أمواله وتم الحجز على جميع أملاكه مطلع هذا الأسبوع، ودخل المنظري في اعتصام وتهديد بالإضراب عن الطعام ، وطالب وكيل الملك بمنحه رخصة العلاج نظرا لحالته الصحية المتدهورة، وأحيل طلبه على الوكيل العام الذي سينظر في مدى جدية هذا الطلب، خاصة أن هشام المنظري انقلبت ضده أحوال الطقس فجأة وتحول من محامي يصول ويجول في مجال العقارات والبيزنيس إلى معتقل لايتحكم في ثروته الكبيرة، وهي الصدمة التي تكون قد أصابت مول الدلفين بنكسة صحية، خاصة أن الشكايات التي اعتقل بصددها اتهمته بالاستيلاء على ودائع موكليه، والنصب والاحتيال في قضية تتعلق بشراء أرض بلاد الصغير بحي الانبعاث بسلا مساحتها 4 هكتارات، كان الموقوف اشتراها بثمن زهيد لايتعدى 62 مليون سنتيم. كما توجد اتهامات باستيلائه على أموال بعض موكليه وتقدر مصادر المبالغ بحوالي 3 مليارات سنتيم.