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مثير.. صحف عالمية تكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 12:03 مثير.. صحف عالمية تكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد | سبور
مثير.. صحف عالمية تكشف عن السبب الحقيقي وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد
منذ رحيل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي،عن تدريب فريق ريال مدريد الإسباني والجماهير العاشقة تنتظر معرفة الأسباب الحقيقية عن مغادرته الفريق الملكي علما أنه حقق معه ثلاثة ألقاب تاريخية.

" شوف سبور"

منذ رحيل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي،عن تدريب فريق ريال مدريد الإسباني والجماهير العاشقة تنتظر معرفة الأسباب الحقيقية عن مغادرته الفريق الملكي علما أنه حقق معه ثلاثة ألقاب تاريخية.

وقاد زيدان ريال مدريد للعديد من الإنجازات وأبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية بجانب الفوز بالعديد من الألقاب الأخرى.

وأكدت الصحف العالمية بأن زيدان قد وقع في خلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وذلك بسبب صفقات الفريق الصيفية التي ينوي إبرامها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت ذات المصادر، أن زيدان طالب بيريز بضرورة التعاقد مع اللاعب إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ولكن رئيس النادي الملكي رفض الفكرة.

كما رفض زيدان فكرة انضمام حارس جديد للفريق مبديا ثقته في الكوستاريكي كيلور نافاس فيما أصر بيريز على ضم ديفيد دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وأشارت الصحف بأن زيدان غضب من بيريز وأكد له أنه سوف يرحل عن تدريب الفريق وأنه أصبح حرا في تدعيم الفريق بما يراه مناسبا من لاعبين جدد في الصيف.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب زين الدين زيدان ريال مدريد

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