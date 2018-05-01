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خطير.. راموس تسبب في ارتجاج دماغي للحارس كاريوس أثر سلبا على أدائه في نهائي الأحلام

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 11:54 خطير.. راموس تسبب في ارتجاج دماغي للحارس كاريوس أثر سلبا على أدائه في نهائي الأحلام | سبور
خطير.. راموس تسبب في ارتجاج دماغي للحارس كاريوس أثر سلبا على أدائه في نهائي الأحلام
كشف أطباء في الولايات المتحدة أن لوريس كاريوس، حارس مرمى فريق ليفربول أصيب بارتجاج في الدماغ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

" شوف سبور"

كشف أطباء في الولايات المتحدة أن لوريس كاريوس، حارس مرمى فريق ليفربول أصيب بارتجاج في الدماغ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وأفاد الطبيبان روس زافونت ولينور هيرجيه، أن كاريوس خضع لمعاينة شاملة في مستشفى ماساتشوستسفي 31 ماي، أي بعد خمسة أيام من النهائي الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف الطبيبان أن الفحوص أدت إلى "الاستنتاج بأن كاريوس تعرض لارتجاج خلال مباراة 26 ماي"، ملمحين إلى إن ذلك قد يكون قد أثر على أدائه ودفعه إلى ارتكاب الخطأين.

ونقلت "فرانس بريس" عن البيان الطبي "خلال عملية تقييم السيد كاريوس، كانت العوارض الأساسية والإشارات الموضعية تظهر أنه عانى من اختلال في (الوظائف) البصرية المكانية"، وهي القدرة على تحليل المعطيات البصرية حول أماكن تواجد الأشياء في المساحة المحيطة بالشخص.

وارتكب الحارس خطأ خلال التصدي لتسديدة بعيدة من الويلزي غاريث بايل، بدت أنها في متناول كاريوس، قبل أن ترتد من يديه إلى داخل الشباك، معلنة تسجيل ريال الهدف الثالث.

واعتبر الطبيبان أن الاختلالات الوظيفية لدى كاريوس جراء تعرضه للارتجاج "قد تؤثر على الأداء"، مؤكدين أن الحارس البالغ من العمر 24 عاما يتعافى بشكل "كبير وثابت"، منذ إصابته بالارتجاج.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب راموس كاريوس

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