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بالصورة.. ربيعي الرجاوي يستفز الوداديين تعليقا على غياب بانون من المونديال

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 11:33 بالصورة.. ربيعي الرجاوي يستفز الوداديين تعليقا على غياب بانون من المونديال | سبور
بالصورة.. ربيعي الرجاوي يستفز الوداديين تعليقا على غياب بانون من المونديال
استفز محمد ربيعي بطل المغرب في رياضة الملاكمة، الجماهير الودادية خلال تعليقه عن رحيل بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من بعثة الأسود وإبعاده من طرف هيرفي رونار من المونديال.

" شوف سبور"

استفز محمد ربيعي بطل المغرب في رياضة الملاكمة، الجماهير الودادية خلال تعليقه عن رحيل بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من بعثة الأسود وإبعاده من طرف هيرفي رونار من المونديال.

وكتب ربيعي عبر صفحته الرسمية "إنستغرام" :"المدام فرحانة حيت راجلها ممشاش لروسيا" في إشارة إلى أن اللاعب الرجاوي بدر بانون لن يلتحق بالفريق الأول.

ولقي ربيعي احتجاجات كبيرة من طرف الجماهير المغربية، باعتباره ممثلا للروح الرياضية ولاعبا يمارس رياضة الفن النبيل، موضحين أن سلوكه لا يخدم الرياضة المغربية وقد يتسبب في أحداث شغب بين الغريمين.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محمد ربيعي بدر بانون كأس العالم

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