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سحب كثيفة وقطرات مطرية بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 11:31 سحب كثيفة وقطرات مطرية بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء | مجتمع
سحب كثيفة وقطرات مطرية بهذه المناطق المغربية اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد، مع مرور سحب كثيفة نسبيا بكل من شمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية والمرتفعات

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب وجنوب شرق البلاد، مع مرور سحب كثيفة نسبيا بكل من شمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية والمرتفعات مع نزول قطرات مطرية متفرقة خصوصا بالسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى.

 ويرتقب أيضا، خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي الأرجاء، علاوة على هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبالداخل الشمالي للأقاليم الجنوبية.

 وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى والواجهة المتوسطية وجنوب المنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجات بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والسايس والسهول الداخلية ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة بالقرب من السواحل وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و28 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

 وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 19 و24 درجة بجنوب المنطقة الشرقية ووالماس ومنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ومنطقة سوس، وما بين 29 و34 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي .

 وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج ثم قليل الهيجان عند نهاية الفترة الصباحية بالبوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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