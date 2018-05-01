في عز امتحانات البكالوريا.. عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية يستنكرون عدم توصلهم برواتبهم ﻿

باستنكار شديد ممزوج بالضعف والإحساس بالحكرة وقلة الحيلة، استنجد عدد من عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مكناس بجريدة شوف تيفي لتبليغ

عبد الرحمن بن دياب:

باستنكار شديد ممزوج بالضعف والإحساس بالحكرة وقلة الحيلة، استنجد عدد من عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مكناس بجريدة شوف تيفي لتبليغ رسالتهم لكل من يهمه الأمر، تصرفات المسؤول عن أداء الرواتب بشركة الحراسة المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، الذي لم يلتزم لحدود كتابة هاته الأسطر بأداء ما بذمة الشركة من مستحقات لفائدة 190 مستخدما من هاته الشريحة الهشة، التي تعاني من هزالة الراتب الذي لا يتجاوز 1500 درهم عن 12 ساعة من العمل يوميا، الأمر الذي يتعارض والقوانين المنظمة للشغل.

والواضح جدا أن رب هاته الشركة غير ملتزم بمقتضيات كناش التحملات الذي وقعه وصادق عليه بعد حصوله على صفقة الحراسة بأكاديمية فاس مكناس، ولا آبه بالظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها أسر هؤلاء المستخدمين، خصوصا وشهر رمضان الأبرك واقتراب عيد الفطر، الأمر الذي يستدعي القيمين على هذا الشأن لتتبع مدى احترام الشركة المذكورة لكناش التحملات.