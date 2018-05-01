عاجل..فيفا يقدم شكاية قضائية ضد أحد المواقع العالمية لبيع تذاكر المونديال ﻿

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم شكاية قضائية ضد موقع فياجوجو، أحد بائعي تذاكر مقابلات كأس العالم 2018 عبر الإنترنت قائلا إنه يريد حماية المعجبين ومنع إعادة بيع التذاكر غير المصرح بها في نهائيات كأس

" شوف سبور"

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم شكاية قضائية ضد موقع فياجوجو، أحد بائعي تذاكر مقابلات كأس العالم 2018 عبر الإنترنت قائلا إنه يريد حماية المعجبين ومنع إعادة بيع التذاكر غير المصرح بها في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تنطلق الأسبوع القادم.

وقال مكتب الفيفا من زيوريخ إنه أودع شكوى لدى مكتب المدعي العام في جنيف بعد تلقيه شكاوى بشأن ممارسات الشركة السويسرية.

وأضاف الاتحاد في بيان له "الهدف النهائي للفيفا، مكافحة سوق التذاكر الثانوية وتحديد أولويات سلامة وأمن المشجعين وفرض نظام سعر تذاكر كأس العالم 2018".