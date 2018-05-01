فضيحة جديدة تهز الفيسبوك والسبب .. ﻿

وجد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نفسه في ورطة جديدة، عقب تسريب بيانات المستخدمين مع العشرات من شركات الهواتف مجددا بشأن خصوصية الباينات الخاصة بمستخدمي الموقع الشهير.

شوف تيفي

وجد موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نفسه في ورطة جديدة، عقب تسريب بيانات المستخدمين مع العشرات من شركات الهواتف مجددا بشأن خصوصية الباينات الخاصة بمستخدمي الموقع الشهير.

ووفق ما ذكرته نيويورك تايمز، فإن مجموعة من الهواتف تمكنت من الوصول إلى بيانات فيسبوك ويتعلق الأمر بكل من "سامسونغ" و"أبل "بلاك بيري" و"مايكروسوفت".

وبعد تداول هذا الخبر، نفت إدارة الفيسبوك كل ما راج قائلة « إن هناك الكثير من المعلومات الصحيحة الموجودة في تقرير نيويورك تايمز، باستثناء ما يتعلق بقضية تسريب البيانات ».

وأوقف فيسبوك 22 شراكة بعد أن قامت شركة "كامبريدج أناليتيكا" الأمريكية باستخدام بيانات عشرات الملايين من الأشخاص لتوظيفها لصالح حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية سنة 2016.