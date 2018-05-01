بعد الجهوي.. انطلاق امتحانات الباكالوريا اليوم الثلاثاء بمختلف الثانويات التأهيلية بالمملكة ﻿

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات السنة الثانية باكلوريا بمختلف الثانويات التأهيلية بالمملكة في أجواء خاصة بفعل تزامنها مع شهر رمضان الفضيل، وتعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل

شوف تيفي و.م.ع

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات السنة الثانية باكلوريا بمختلف الثانويات التأهيلية بالمملكة في أجواء خاصة بفعل تزامنها مع شهر رمضان الفضيل، وتعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل جميع المترشحات والمترشحين من ذوي الإحتياجات الخاصة .

ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات الباكلوريا (دورة يونيو 2018) حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9,68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401 ألف و32 ، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشح، وهو ما يمثل 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.

وتعرف امتحانات الباكلوريا لهذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء، المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم، كما اتخذت الوزارة جميع الترتيبات لتكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة هذه الفئة، فضلا عن تكييف إجراءات الاختبار مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب.