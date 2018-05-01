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مانشستر يفوز بعقد رودريغيز سانتوس

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 10:05 مانشستر يفوز بعقد رودريغيز سانتوس | سبور
مانشستر يفوز بعقد رودريغيز سانتوس
أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ،اليوم الثلاثاء ، أن وسط ميدانه البرازيلي فرديريكو رودريغيز سانتوس ،المعروف ب''فريد'' انتقل رسميا إلى فريق مانشستر الإنجليزي.

" شوف سبور"

أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ،اليوم الثلاثاء ، أن وسط ميدانه البرازيلي فرديريكو رودريغيز سانتوس ،المعروف ب"فريد" انتقل رسميا إلى فريق مانشستر الإنجليزي.

وأشار الفريق إلى أن العقد المبرم بين اللاعب والنادي الإنجليزي الشهير سيمتد لأربع سنوات مع سنة إضافية مقابل نحو 5 ملايين أورو للموسم الواحد.

ووفقا للعقد، فإن تمديد عقد لاعب كرة القدم البرازيلي فريد ،البالغ من العمر 25 عاما والذي من المتوقع أن يحمل رقم ثمانية ، إلى خمس سنوات مرتبط بأداء اللاعب وعدد المقابلات التي سيجريها مع فريقه الجديد.

وكان لاعب وسط الميدان البرازيلي قد أجرى أمس الاثنين الفحوصات الطبية اللازمة بنادي مانشستر الإنجليزي قبل الإعلان عن صفقة الانتقال من الفريق الأوكراني ،الذي جاوره منذ سنة 2013 وحقق معه هذه السنة الازدواجية.

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