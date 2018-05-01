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نقل شابة في حالة حرجة للمستعجلات بعد سقوطها من شرفة منزل بأكادير

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 06:01 نقل شابة في حالة حرجة للمستعجلات بعد سقوطها من شرفة منزل بأكادير | حوادث و حقوق
نقل شابة في حالة حرجة للمستعجلات بعد سقوطها من شرفة منزل بأكادير
نقلت شابة في مقتبل العمر للمستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة جد حرجة بعد سقوطها من شرفة منزل أسرتها الكائن بالحي المحمدي بأكادير .

شوف تيفي:أكادير

نقلت شابة في مقتبل العمر للمستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة جد حرجة بعد سقوطها من شرفة منزل أسرتها الكائن بالحي المحمدي بأكادير .

ووفق مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث أسفر عن إصابة الضحية بكسور جد خطيرة على مستوى الظهر، بينما لاتزال أسباب السقوط مجهولة لحدود كتابة هذه السطور.
ورجح مصدر ''شوف تيفي'' أن تكون الضحية قد تعرضت للدفع من طرف أحد أفراد عائلتها بفعل دخولها في صراع وخلاف عائلي مع عائلتها قبل الحادث.

هذا، وفور علمها بالحادث حلت عناصر الأمن بعين المكان وفتحت تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث، وذلك بالاستماع لأفراد أسرتها وتحديد ظروف وأسباب السقوط، لمعرفة هل الأمر يتعلق بمحاولة انتحار أم بحادث عرضي .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير سقوط شابة من منزل أسرة طابق ثالث

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