بعد عرض فيديوهات جنسية منسوبة لـ:''ع .ب''..النيابة العامة تلتمس إجراء خبرة على الفيديوهات إلى جانب دفاع الضحايا..التفاصيل الكاملة ﻿

بعدما واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، جلسة سرية ماراطونية لأجل الاستماع إلى ''ع.ب'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب

''شوف تيفي''

بعدما واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، جلسة سرية ماراطونية لأجل الاستماع إلى ''ع.ب'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر اهتزت القاعة على وقع عرض الفيديوهات الجنسية الصادمة على ذات المصرحة ومطالبتها الادلاء بأقوالها في مضامينها.

وخلال عرض فيديوهات توثق لعلاقة جنسية كاملة جمعت بوعشرين بإحداهن فوق كنبة مكتب أخبار اليوم ، الأول مدته 12 دقيقة، والثاني مدته 30 دقيقة، أنكرت ''ع.ب'' وجودها بالفيديوهات التي تم عرضهما عليها وتحفظت عن مشاهدتها، في الوقت الذي ظهر بوعشرين يضاجع احداهن ويمارس عليها الجنس وفي فيديو آخر يمارس الجنس الفموي وممارسة سطحية مع أصوات وآهات لم يسبق أن سمعت في الفيديوهات السابقة.

ومع تشبت انكار المصرحة ''ع,ب'' بوجودها في الفيديوهات الجنسية التي عرضت عليها ، طالبت هيئة دفاع الطرف المدني بالخبرة على الفيديوهات لأجل الوصول إلى الحقيقة، كما طالب ممثل النيابة العامة أيضا بإجراء خبرة لمعرفة من يظهر بالفيديو هل إحدى المشتكيات أو المصرحات أم غيرهن وذلك لوضع حد للتشكيك في مضامين الفيديوهات التي تعرضها المحكمة كوسائل إثبات توثق لحالات تلبس مختلفة قبل أن يرفع القاضي الجلسة التي بقيت متواصلة إلى حدود الساعة 4 صباحا إلى مساء يوم الأربعاء على الساعة العاشرة ليلا.

وأفادت ''ع.ب'' حسب محضر الشرطة القضائية، أنها كانت تشتغل كمناولة بالموزع الهاتفي بقسم التحرير بموقع “اليوم24″، قبل أن يتم تكليفها بالقسم التجاري بجريدة ''أخبار اليوم'' كمكلفة بالمنتوجات الاشهارية بالجريدة بمكتب الدار البيضاء، مشيرة الى أنها تفاجأت في أحد الأيام بمديرها يطلب منها مراجعة مكتبه قبل مغادرتها للعمل، حيث توجهت الى مكتبه بعد انتهاء دوامها وطلب منها المعني بالأمر الجلوس، قبل أن يبدأ في مغازلتها ويطلب منها ربط علاقة معه...

وتابعت ذات المتحدثة، أنها رفضت عرض مديرها لعلمها بنواياه، خصوصا أن المسماة خلود جابري كانت تحكي لها عن مضايقته لها ومعاقبتها بوقف برنامجها ''الوجه الآخر'' بعد رفضها لممارساته، مشيرة الى أن المدير انتقم منها هي الأخرى ونقلها الى مكتب الرباط، إلا أنها أنكرت كل شيء أمام القاضي وطعنت بالزور في محاضر الفرقة الوطنية