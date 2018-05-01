انطلاق محاكمة شخص أسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتسلم رشوة بتيزنيت ﻿

انطلقت صباح يومه الإثنين أولى جلسات محاكمة أمين جمعية بتيزنيت أسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين بتيزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

انطلقت صباح يومه الإثنين أولى جلسات محاكمة أمين جمعية بتيزنيت أسقطه الرقم الأخضر متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين بتيزنيت.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فتفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي بعد تقديم مستخدم بجمعية بتيزنيت شكاية عبر اتصاله بالرقم الأخضر يتهم فيها أمين نفس الجمعية بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي مقابل التوسط له في قضاء غرض إداري بإحدى الإدارات العمومية مؤكدا له أنه على علاقات نافذة مع موظفين بها سيسرعون من عملية تمكينه من الوثائق التي يود الحصول عليها.

وبناء على هذه الشكاية أصدرت النيابة العامة تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية بتزنيت للتنسيق مع المشتكي على حيلة تمكنهم من الإطاحة بالمشتبه به وذلك بربط الاتصال به وتحديد موعد معه لتمكينه من المبلغ المالي المتفق عليه، وهي الحيلة التي انطلت عليه وتم توقيفه متلبسا بتسلم الرشوة.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن تدابير الحراسة النظرية يوم الجمعة الماضي لتعميق البحث معه حول المنسوب له، قبل أن يتقرر عرضه على وكيل الملك بابتدائية تيزنيت صباح اليوم بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز والرشوة.