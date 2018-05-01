هاذشي بزاف.. النقيب زيــان لمحامي الضحايا:"أنت من يظهر في الفيديوهات الجنسية ناعس مع بوعشرين..(تفاصيل مثرة) ﻿

واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، الاستماع إلى ''عفــاف برناني'' المصرحة في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر في

"شوف تيفي"

واصــلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، الاستماع إلى "عفــاف برناني" المصرحة في ملف توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر في جلسة سرية .

وأثنــاء عرض فيديو مدته 30 دقيقة، يوثق لعلاقة جنسية جمعت بوعشرين بإحداهن ، صرخت المشتكية "أ.ح" مشيرة أن الفيديو يعود لـ"ع.ب" وأن ملامحها واضحة ، وهو ما جعل القاضي يتدخل ويطالب "ع.ب" التعليق على الفيديو إلا أنها نفت أن تكون هي من تظهر بالفيديو ثم تحفظت عن مشاهدة الفيديوهات التي سيتم عرضها متشبتة بإنكار أي علاقة جنسية تكون قد جمعتها بالمتهم سواء بالتراضي أو بالعنف.

ووجهت "ع,ب" أصـابع الاتهام إلى أحد المحامين بهيئة دفاع الطرف المدني بتشويه سمعتها والتشهير بـها في ملف لا علاقة لها به، وهو ما دفع أحد المحامين مطالبتها بالاحترام للبذلة السوداء و أن تجيب على أسئلة المحكمة دون الاشارة لأحد، وهو ما استفز النقيب "محمد زيـان" لاستعمال كلمات نابية تخدش الحياء في وصف زميله بأوصاف صادمة داخل القاعة.

وفي نقاش حاد بين هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني ودفاع بوعشرين حول حقيقة من تظهر في الفيديو ، أشـار النقيب زيان لأحد محامي الضحايا بسبباته قائلا: "أنت اللي كتظهر فالفيديو ناعس مع بوعشرين" ، ليرد الأخير "ان لم تستحي فقل ما شئت السيد النقيب المحترم ..." وهو ما أثار حفيظة دفاع الضحايا ،ووصفو النقيب بالمحامي الذي لا يحترم العدالة ويظن نفسه فوق القانون...