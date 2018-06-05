 بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس | ثقافة و فنون

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس

بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان | دولي

بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا | ثقافة و فنون

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا

مثير وبالصورة..نشطاء يتهمون شركة ديكاتلون المغرب بوضع اسم الجلالة بسوميلة صندالة..والشركة توضح | مجتمع

مثير وبالصورة..نشطاء يتهمون شركة ''ديكاتلون المغرب'' بوضع اسم ''الجلالة'' بسوميلة صندالة..والشركة

نقل مواطنة كونغولية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما لقاو الكوكايين في أمعائها | حوادث و حقوق

نقل مواطنة كونغولية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما لقاو الكوكايين في أمعائها

مؤلم..بالموازاة مع صلاة التراويح: الشوفو يقتل مسنة بمراكش | حوادث و حقوق

مؤلم..بالموازاة مع صلاة التراويح: ''الشوفو'' يقتل مسنة بمراكش

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والمصرحة عفاف برناني تبرئ المتهم و تتناقض في تصريحاتها | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والمصرحة عفاف برناني تبرئ المتهم و تتناقض في

عاجل..بعد ادلائها بشهادة طبية..سيارة إسعاف تنقل حنان باكور رئيسة تحرير موقع بوعشرين خارج المحكمة | بوليتيك

عاجل..بعد ادلائها بشهادة طبية..سيارة إسعاف تنقل حنان باكور رئيسة تحرير موقع بوعشرين خارج المحكمة

بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 05:05 بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس | ثقافة و فنون
بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، المتتبعة للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة، ظهر فيها بشكل جديد وإلى جانبه الفنان العالمي المعروف ''ميتر جيمس''.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، المتتبعة للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة، ظهر فيها بشكل جديد وإلى جانبه الفنان العالمي المعروف ''ميتر جيمس''.

وتفاعل عشاق ''المعلم'' مع هذه الصورة، حيث تمنى الجميع أن يشارك الفنان المغربي في عمل فني عالمي مع الفنان ''ميتر جيمس''، موضحين أن هذا الأخير يعتبر من أنجح الفنانين على الصعيد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حل قبل أسابيع بالمغرب، وقد أكدت بعض المعطيات، قيامه بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي من المنتظر أن يطلقها خلال الصيف المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي ميتر جيمس سعد لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا | ثقافة و فنون

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا

بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة حرب بين دنيا باطما و سعيد الناصري | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة ''حرب'' بين دنيا باطما و سعيد الناصري

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات | ثقافة و فنون

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قصة مثيرة..ولد عمها خدا ليها الورث ديالها بعدما زوق الوراق ببني ملال حكمات ليها المحكمة و مبغاش يعطيها حقها بعدما دخل الحبس | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

بالفيديو..قصة مثيرة..ولد عمها خدا ليها الورث ديالها بعدما زوق الوراق ببني ملال حكمات ليها المحكمة و مبغاش يعطيها حقها بعدما دخل الحبس

غــريب..شوفو فنان غضب من الجمهور حيث حافظين الأغاني ديالو وهاشنو دار على خشبة المسرح | قنوات أخرى

غــريب..شوفو فنان غضب من الجمهور حيث حافظين الأغاني ديالو وهاشنو دار على خشبة المسرح

بالفيديو..الفنان العالمي ميتر جيمس يستضيف بمراكش سعد لمجرد‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..الفنان العالمي ميتر جيمس يستضيف بمراكش سعد لمجرد‎

حصــري و بالفيديو..لحظة نقل رئيسة تحرير موقع بوعشرين من استئنافية البيضاء إلى مستعجلات ابن رشد بعد رفضها الادلاء بشهادتها أمام المحكمة | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..لحظة نقل رئيسة تحرير موقع بوعشرين من استئنافية البيضاء إلى مستعجلات ابن رشد بعد رفضها الادلاء بشهادتها أمام المحكمة

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس | ثقافة و فنون
منذ 20 دقيقة

بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس

بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان | دولي

بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا | ثقافة و فنون

بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا

مثير وبالصورة..نشطاء يتهمون شركة ديكاتلون المغرب بوضع اسم الجلالة بسوميلة صندالة..والشركة توضح | مجتمع

مثير وبالصورة..نشطاء يتهمون شركة ''ديكاتلون المغرب'' بوضع اسم ''الجلالة'' بسوميلة صندالة..والشركة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.