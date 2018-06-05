بالصورة..سعد لمجرد بلوك جديد مع الفنان العالمي ميتر جيمس ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، المتتبعة للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة، ظهر فيها بشكل جديد وإلى جانبه الفنان العالمي المعروف ''ميتر جيمس''.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، المتتبعة للفنان المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة، ظهر فيها بشكل جديد وإلى جانبه الفنان العالمي المعروف ''ميتر جيمس''.

وتفاعل عشاق ''المعلم'' مع هذه الصورة، حيث تمنى الجميع أن يشارك الفنان المغربي في عمل فني عالمي مع الفنان ''ميتر جيمس''، موضحين أن هذا الأخير يعتبر من أنجح الفنانين على الصعيد العالمي.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، حل قبل أسابيع بالمغرب، وقد أكدت بعض المعطيات، قيامه بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي من المنتظر أن يطلقها خلال الصيف المقبل.