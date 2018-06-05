 بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان ﻿
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بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 04:47 بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان | دولي
بالصورة..ملتحي بلا حشمة بلا حيا يظهر عضوه الذكري للنساء ويتحرش بهن في نهار رمضان
فتحت المصالح الأمنية بالكويت، تحقيقا اليوم الإثنين، من أجل إيقاف ''ملتح''، تورط في التحرش الجنسي بنساء في نهار رمضان، وذلك من خلال إظهار عضوه الذكري لهن، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

''شوف تيفي''

فتحت المصالح الأمنية بالكويت، تحقيقا اليوم الإثنين، من أجل إيقاف ''ملتح''، تورط في التحرش الجنسي بنساء في نهار رمضان، وذلك من خلال إظهار عضوه الذكري لهن، قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وحسب موقع ''الراي'' الكويتي فإن ''فاضح الحياء''، قد يكون نسي أنه ولد من رحم امرأة، وقد لا يكون عنده أخت، أو زوجة، ولكن عليه ألا ينسى أنه سيكون في قبضة العدالة.

وقال الموقع المذكور: ''إنه الملتحي الذي أساء إلى اللحية سواء كانت وقاراً أو موضة، نتيجة للأفعال غير الآدمية التي يرتكبها بحق النساء، وتحديداً في منطقة الجابرية..ففي عصر الكاميرات لم يعد عصياً اكتشاف غالبية من تسول لهم أنفسهم الإقدام على ارتكاب الجرائم، وجريمة الملتحي الذي يطلق العنان لساقيه، بعد أن يُقدم على عمله الدنيء اصطادته الكاميرا، وبات تحت مجهر رجال المباحث''.

وأوضح الموقع الكويتي أن هذا الشخص يظهر بصالونات نسائية في منطقة الجابرية، وبمجرد ما إن تظهر امرأة سواء كانت متسترة في عباءتها أو غيرها حتى يظهر ''عضوه'' ثم يخدش حياءهن قبل الهرب بلمح البصر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ملتحي العضو الذكري التسول

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