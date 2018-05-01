المنتخب المغربي يحقق رقما عالميا بعد فوزه على المنتخب السلوفاكي ﻿

عادل المنتخب المغربي رقم المنتخب البلجيكي كصاحب أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة، ب 17 مباراة، في حين تصدرت إسبانيا الترتيب ب 19 مباراة، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين، على منتخب

شوف سبور

عادل المنتخب المغربي رقم المنتخب البلجيكي كصاحب أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة، ب 17 مباراة، في حين تصدرت إسبانيا الترتيب ب 19 مباراة، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين، على منتخب سلوفاكيا بهدفين لهدف واحد، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم روسيا.

ولم ينهزم المنتخب الوطني منذ آخر هزيمة، والتي كانت أمام الكاميرون يوم 10 يونيو 2017، برسم الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

ومازال أمام أسود الأطلس فرصة آخرى من أجل الانفراد بالمركز الثاني في حالة فوزه على منتخب إستونيا يوم السبت المقبل 9 يونيو في العاصمة تالين.

يذكر أن البعثة المغربية تتوجه إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة'' فورونيج'' بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.