 بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا ﻿
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بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 04:34 بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا | ثقافة و فنون
بالفيديو...فنانون مغاربة من أكادير يطلقون حملة لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا
أطلق مجموعة من الفنانين المغاربة القاطنين بمدينة أكادير، مبادرة فريدة من نوعها، عبارة عن حملة تحسيسية لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا التي ستجرى يوم غد الثلاثاء.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أطلق مجموعة من الفنانين المغاربة القاطنين بمدينة أكادير، مبادرة فريدة من نوعها، عبارة عن حملة تحسيسية لمحاربة ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا التي ستجرى يوم غد الثلاثاء.

وعبر الفنانون في مقطع فيديو عن شجبهم لهذه الظاهرة الخطيرة، التي تفشت داخل الأوساط التعليمية، وتظهر بحدة مع إطلالة كل امتحان للباكالوريا، إذ يعمل الكثيرون على الإستعانة بوسائل بديلة تغنيهم عن الاعتماد على النفس، والحفظ وذلك باللجوء لما أضحى معروفا ب ''الحجبات'' وكذا الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات التي تختلف من تلميذ لآخر.

وطلب كل من الفكاهي ''رشيد أسلال'' والممثل ''حسن بديدا'' والفنان ''حميد إنرزاف'' و ''رشيد العليوي'' و ''علي فايق'' وآخرون، من التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات يوم غد، بتجنب هذه الطرق التدليسية التي تكرس لسياسة ''الاتكالية'' وتزرع عدم الثقة في النفس لذا مستعمليها، إضافة إلى أنها تنتج شبابا غير مكون وغير مؤهل مستقبلا لتحمل المسؤولية داخل مراكز القرار.

وناشد مسجلو هذا الشريط الممتحنين بالاعتماد على النفس والتركيز أكثر على الإجابة بشفافية ونزاهة، لتمكين أنفسهم من اختبار قدراتهم الذاتية ومدى تمكنهم من المواد التي سيمتحنون فيها، لإبراز كفاءاتهم ومهاراتهم بعيدا عن اللجوء لكل مظاهر الغش، للإسهام في الرقي بالمشهد التعليمي والتربوي داخل الوطن، وإعادة الإعتبار لشهادة الباكالوريا كشهادة ذات قيمة وطنية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير فنانون مغاربة يطلقون حملة لمحاربة الغش امتحانات الباكالوريا

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