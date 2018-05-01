قبل موعد الحسم لتحديد هوية البلد المنظم لمونديال 2026..لقجع ومولاي حفيظ العلمي يطيران إلى سويسرا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومستشاره محمد مقروف، ومولاي حفيظ العلمي رئيسة لجنة ''موروكو 2026''، سيحلون غدا الثلاثاء 5 يونيو، بسويسرا، وذلك أياما

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومستشاره محمد مقروف، ومولاي حفيظ العلمي رئيسة لجنة ''موروكو 2026''، سيحلون غدا الثلاثاء 5 يونيو، بسويسرا، وذلك أياما قليلة قبل موعد الحسم، الذي سيتم خلاله الكشف عن هوية الدولة المنظمة لمونديال 2026.

وأوضح المصدر ذاته،أن لقجع ومقروف ومولاي حفيظ العلمي، سيعقدون لقاء بسويسرا مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، وذلك للوقوف على بعض النقاط قبل المحطة الحاسمة يوم 13 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن الملف المغربي الخاص باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، نجح في تجاوز عقبة لجنة التقييم ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي ''فيفا''، ووصل لمرحلة التصويت النهائية.