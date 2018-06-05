مثير وبالصورة..نشطاء يتهمون شركة ''ديكاتلون المغرب'' بوضع اسم ''الجلالة'' بسوميلة صندالة..والشركة توضح ﻿

نفت شركة ''ديكاتلون المغرب'' المتخصصة في بيع المنتجات الرياضية، وضعها ''اسم الجلالة'' بالمنطقة السفلية لـ ''نعل''، تقوم ببيعه بأسواقها، وذلك بعد انتشار بعض المعطيات بين النشطاء، تقول إن الشركة، تعمدت

''شوف تيفي''

نفت شركة ''ديكاتلون المغرب'' المتخصصة في بيع المنتجات الرياضية، وضعها ''اسم الجلالة'' بالمنطقة السفلية لـ ''نعل''، تقوم ببيعه بأسواقها، وذلك بعد انتشار بعض المعطيات بين النشطاء، تقول إن الشركة، تعمدت وضع اسم ''الجلالة'' تحث ''النعل''.

وأوضحت الشركة الرياضية أن الشكل المتواجد بـ ''السوميلا'' يشبه الجبال، لأن المنتوج لها علاقة بالرياضات الجبلية، إلا أن قيام البعض بقلب ''السوميلا''، جعلهم يعتقدون أن هذا الشكل يشبه اسم ''الله''.

وشددت الشركة على أنها لن تستفيد شيئا من وضع مثل هذه الرسائل بمنتوجاتها، قائلة: ''هاد الأيام سمعنا بزاف ديال الانتقادات على حساب واحد الصندالة كانبيعوها ولي قالوا بزاف ديال الناس أن فيها اسم جلالة فالسوميلا ديالها. فبالنسبة لهاد الموضوع لي بعيد عن الصواب, هاد السوميلا فيها اشكال لي كاتشبه لشكل اللوغو على شكل جبال بحكم انها ماركة ديال الرياضات الجبلية كيفما كاتعرفوا لا أقل و لا أكثر . إلا قلبنا اللوغو يقدر يجيكوم كايشبه لأسم الله (كل واحد و كيفاش كايبغي يشوف الحوايج, لي بغا يشوفها من الجانب السلبي راه ما منعو حتى واحد و يعقد الامور و صافي ).بغينا نقولو ليكوم راه ماعندنا حتى منفعة اننا نديرو منتوجات فيها هاد الرسائل. ''.