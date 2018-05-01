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نقل مواطنة كونغولية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما لقاو الكوكايين في أمعائها

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 04:07 نقل مواطنة كونغولية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما لقاو الكوكايين في أمعائها | حوادث و حقوق
نقل مواطنة كونغولية إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء بعدما لقاو الكوكايين في أمعائها
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطنة من جنسية كنغولية، تبلغ من العمر 35 سنة، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، بلغت 1365

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطنة من جنسية كنغولية، تبلغ من العمر 35 سنة، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، بلغت 1365 غراما من مخدر الكوكايين، كانت ملفوفة داخل 100 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، كانت قد أوقفت بتاريخ 26 من شهر ماي، المشتبه بها أثناء وصولها على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو، وذلك للاشتباه في تورطها في تهريب الكوكايين، وهو ما استدعى الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى بغرض استخراج كبسولات المخدرات الموجودة في أمعائها.

وخلص البلاغ إلى أنه بعد استقرار الوضع الصحي للمشتبه بها واستخراج جميع الشحنات المخدرة، تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق تعزيز المراقبة الحدودية لمواجهة ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولاية أمن البيضاء الكوكايين كونغولية

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