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مؤلم..بالموازاة مع صلاة التراويح: ''الشوفو'' يقتل مسنة بمراكش

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 03:46 مؤلم..بالموازاة مع صلاة التراويح: الشوفو يقتل مسنة بمراكش | حوادث و حقوق
مؤلم..بالموازاة مع صلاة التراويح: ''الشوفو'' يقتل مسنة بمراكش
لقيت سيدة مسنة مصرعها، بالموازاة مع صلاة التراويج أمس الاثنين 4 يونيو، نتيجة وقوع تسرب للغاز خلال استحمامها بحمام منزلها المتواجد بحي أزلي بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

لقيت سيدة مسنة مصرعها، بالموازاة مع صلاة التراويج أمس الاثنين 4 يونيو، نتيجة وقوع تسرب للغاز خلال استحمامها بحمام منزلها المتواجد بحي أزلي بمدينة مراكش.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ابن الراحلة وبعد عودته من المسجد، تفاجأ بوالدته المسنة البالغة من العمر قيد حياتها 70 سنة، جثة هادمة داخل حمام المنزل، ليقوم بإبلاغ السلطات والمصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمنزل الهالكة، وعاينت جثتها في إطار التحقيق الذي تم فتحه، قبل نقلها إلى مستودع الأموات باب دكالة لاخضاعها للتشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صلاة التراويح مراكش مسنة

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