عاجل..نايضة خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين والمصرحة عفاف برناني تبرئ المتهم و تتناقض في تصريحاتها ﻿

شهدت أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، وقوع مشاداة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني

''شوف تيفي''

شهدت أشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، وقوع مشاداة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني بالموازاة مع الاستماع للمصرحة ''عفاف برناني''.

وأكد مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' أن المصرحة ''عفاف برناني'' وخلال ردها على الأسئلة الموجهة لها من طرف القاضي بوشعيب فريح، كانت متناقضة في كلامها، حيث طعنت مرة أخرى في محاضر الفرقة الوطنية بخصوص التصريحات التي أدلت بها، وحاولت الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، وادعت على أنه بريء من التهم الموجهة إليه

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التصريحات التي خرجت بها ''برناني''، جعلت هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، توجه اللوم إلى النقيب محمد زيان ولباقي محاميي هيئة الدفاع عن المتهم بسبب تحريضهم المصرحات على عدم الحضور إلى أشغال الجلسة.