عاجل..بعد ادلائها بشهادة طبية..سيارة إسعاف تنقل حنان باكور رئيسة تحرير موقع بوعشرين خارج المحكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة إسعاف، نقلت قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، المصرحة في ملف توفيق بوفيق بوعشرين، ''حنان باكور'' رئيسة موقع اليوم 24 خارج محكمة الاستئناف بالبيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارة إسعاف، نقلت قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، المصرحة في ملف توفيق بوفيق بوعشرين، ''حنان باكور'' رئيسة موقع اليوم 24 خارج محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن قرار نقل ''حنان باكور'' خارج المحكمة، بواسطة سيارة إسعاف، جاء عقب ادلائها بشهادة طبية، وبعد مطالبتها بالسماح لها بعدم حضور أشغال الجلسة والمغادرة إلى منزلها.

جدير بالذكر أن المصرحة ''حنان باكور''، أعلنت من خلال تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك، الأسبوع الماضي عن تحديها للقرار الخاص بنقلها إلى المحكمة باستخدام القوة العمومية، حيث امتنعت عن الحضور خلال الجلستين الماضيتين، قبل أن يتم نقلها خلال جلسة اليوم بالقوة من طرف المصالح الأمنية.