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بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 02:21 بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد
بعد أقل من ساعة على نشرها تدوينة مثيرة أعلنت من خلالها الحرب على الفنان سعيد الناصيري، قامت الفنانة المغربية دنيا باطمة بنشر صورة، عبارة عن رسالة اعتذار أرسلها لها الفنان الكوميدي سعيد الناصري،

''شوف تيفي''

بعد أقل من ساعة على نشرها تدوينة مثيرة أعلنت من خلالها الحرب على الفنان سعيد الناصيري، قامت الفنانة المغربية دنيا باطمة بنشر صورة، عبارة عن رسالة اعتذار أرسلها لها الفنان الكوميدي سعيد الناصري، كشف من خلالها الأسباب التي دفعته إلى السخرية منها بإحدى ''سكيتشاته''.

وأكدت دنيا باطمة في تدوينة أرفقتها بالصورة، قبولها لهذا الاعتذار، لكنها طالبت الفنان الكوميدي سعيد الناصيري باختيار مواضيع لا تتضمن تجريحا لباقي الفنانين.

تجدر الاشارة إلى أن مقطع فيديو، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر به الفنان الكوميدي وهو يسخر من القنوات العمومية وبعض الوجوه الفنية من بينها دنيا باطمة.
المغرب؛شوف تيفي؛ باطمة؛ سعيد الناصيري؛ فيديو

 

‫شوف تيفي

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بالصورة..بعد إعلانها الحرب عليه..سعيد الناصيري يعتذر للفنانة دنيا باطمة و الأخيرة ترد شوف تيفي بعد أقل من ساعة على نشرها تدوينة مثيرة أعلنت من خلالها الحرب على الفنان سعيد الناصيري قامت الفنانة المغربية دنيا باطمة بنشر صورة عبارة عن رسالة اعتذار أرسلها لها الفنان الكوميدي سعيد الناصري كشف من خلالها الأسباب التي دفعته إلى السخرية منها بإحدى سكيتشاته. وأكدت دنيا باطمة في تدوينة أرفقتها بالصورة قبولها لهذا الاعتذار لكنها طالبت الفنان الكوميدي سعيد الناصيري باختيار مواضيع لا تتضمن تجريحا لباقي الفنانين. تجدر الاشارة إلى أن مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ظهر به الفنان الكوميدي وهو يسخر من القنوات العمومية وبعض الوجوه الفنية من بينها دنيا باطمة. المغرب شوف تيفي باطمة سعيد الناصيري فيديو

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