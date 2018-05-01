عاجل..بعد وصولها..حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين تدلي بشهادة طبية وتطالب بمغادرة المحكمة ﻿

مباشرة بعد ولوجها للقاعة للاستماع لها أمام الهيئة القضائية باستئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصرحة ''حنان باكور'' أدلت قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، بشهادة طبية، وطالبت

''شوف تيفي''

مباشرة بعد ولوجها للقاعة للاستماع لها أمام الهيئة القضائية باستئنافية البيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصرحة ''حنان باكور'' أدلت قبل قليل من ليلة الاثنين الثلاثاء، بشهادة طبية، وطالبت بمغادرة المحكمة للعودة إلى منزلها.

وكانت المصالح الأمنية قد قامت بإحضار المصرحة ''حنان باكور'' رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24، إلى المحكمة بالقوة لحضور أشغال محاكمة مديرها توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، وذلك عقب امتناعها عن الحضور إلى أشغال الجلستين الماضيتين.

تجدر الإشارة أن مصدر ''شوف تيفي''،أكد أن سيارة تابعة للأمن الوطني، نقلت المصرحة ''حنان باكور'' إلى المحكمة، حيث تم إدخالها من الباب الصغير، مشيرا إلى أن العشرات من الصحفيين، تجمعوا ببهو المحكمة لتوثيق لحظة ولوج المصرحة إلى القاعة التي تجرى بها أشغال المحاكمة السرية.