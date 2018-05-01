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مثير..البجيدي يستعجل تحرير البوطا

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 01:42 مثير..البجيدي يستعجل تحرير البوطا | بوليتيك
مثير..البجيدي يستعجل تحرير البوطا
تناسلت الكثير من الأسئلة التي تفجرت بعد الإصرار ''الغريب'' لعدد من نواب البيجيدي، على الإسراع بإخراج تصورات الحكومة لرفع الدعم عن آخر المواد الاستهلاكية المدعومة من صندوق المقاصة.

"شوف تيفي"

تناسلت الكثير من الأسئلة التي تفجرت بعد الإصرار "الغريب" لعدد من نواب البيجيدي، على الإسراع بإخراج تصورات الحكومة لرفع الدعم عن آخر المواد الاستهلاكية المدعومة من صندوق المقاصة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية "عبد الله بوانو"، استغرب من الانتظار الحكومي بالقول: "لا يجب الانتظار لأنه كانت هناك إجراءات مع الحكومة السابقة"، في إشارة إلى السيناريوهات التي كان محمد الوفا، الوزير السابق للشؤون العامة والحكامة، أن قام بها تمهيدا لرفع الدعم عن غاز البوطان، مشددا على "أنه لا يجب أن نرتهن للذين يحذرون من المس بغاز البوطان".

الوجه الخفي من مطالب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وأحد دهاقنة الانتخابات في حزب العدالة والتنمية، كشفته مصادر برلمانية لليومية رفضت الكشف عن هويتها، اعتبرت أن الآجال التي وضعتها الحكومة لرفع الدعم عن غاز البوطان ستقلب الموازين الانتخابية إن قرر رفع الدعم في العام 2020 أي سنة قبل الاستحقاقات التشريعية القادمة، وهو ما يجعل مخاوف العدالة والتنمية تتزايد من النتيجة العكسية التي قد تؤدي لتهاوي العدالة والتنمية في انتخابات 2021.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صندوق المقاصة حزب العدالة والتنمية الحكومة السابقة محمد الوفا

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