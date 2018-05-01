عاجل..بعد برناني: المصالح الأمنية تحضر بالقوة حنان باكور رئيسة تحرير موقع توفيق بوعشرين ﻿

بعد أقل من نصف ساعة من وصول المصرحة ''عفاف برناني'' إلى استئنافية البيضاء، تم قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، إحضار المصرحة ''حنان باكور'' رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24، إلى المحكمة لحضور أشغال محاكمة

''شوف تيفي''

بعد أقل من نصف ساعة من وصول المصرحة ''عفاف برناني'' إلى استئنافية البيضاء، تم قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، إحضار المصرحة ''حنان باكور'' رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24، إلى المحكمة لحضور أشغال محاكمة مديرها توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن سيارة تابعة للأمن الوطني، نقلت المصرحة ''حنان باكور'' إلى المحكمة، حيث تم إدخالها من الباب الصغير، مشيرا إلى أن العشرات من الصحفيين، تجمعوا ببهو المحكمة لتوثيق لحظة ولوج المصرحة إلى القاعة التي تجرى بها أشغال المحاكمة السرية.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، نفت بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الإخباري ''اليوم 24''، والتي زعم فيها أن ''عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة به رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام''.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه ''الادعاءات غير الدقيقة''، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهن عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الإثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر البلاغ، أنه رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهن الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.