 عاجل..الفوضى والروينة باستئنافية البيضاء بالموازاة مع وصول "برناني" لحضور أشغال محاكمة بوعشرين ﻿
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عاجل..الفوضى والروينة باستئنافية البيضاء بالموازاة مع وصول "برناني" لحضور أشغال محاكمة بوعشرين

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 01:10 عاجل..الفوضى والروينة باستئنافية البيضاء بالموازاة مع وصول برناني لحضور أشغال محاكمة بوعشرين | بوليتيك
عاجل..الفوضى والروينة باستئنافية البيضاء بالموازاة مع وصول "برناني" لحضور أشغال محاكمة بوعشرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن بهو محكمة الاستئناف بالبيضاء، عرف قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، حالة فوضى عارمة، نتيجة صراخ النقيب محمد زيان الذي عبر عن رفضه قيام وسائل الإعلام بتصوير لحظة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن بهو محكمة الاستئناف بالبيضاء، عرف قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، حالة فوضى عارمة، نتيجة صراخ النقيب محمد زيان الذي عبر عن رفضه قيام وسائل الإعلام بتصوير لحظة إدخال المصرحة "عفاف برناني" إلى المحكمة.

وأكد المصدر ذاته أن جميع الصحافيين والعاملين بمختلف المنابر الإعلامية، تفاجؤوا بالنقيب ومرافقته، وهما يقومان بالصراخ بطريقة مثيرة وغير مفهومة، وذلك لمنع الجميع من توثيق لحظة وصوله المصرحة المذكورة.

وأشار ذات المصدر إلى أن جميع الصحافيين، قرروا الرد على النقيب زيان ومرافقته من خلال مقاطعته والامتناع عن أخذ التصريحات معه خلال الجلسات الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصحافيين النقيب الجلسات محمد زيان

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