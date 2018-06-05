عاجل..المصالح الأمنية تحضر بالقوة عفاف برناني لاستئنافية البيضاء للاستماع لها خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، نقلت قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، المصرحة ''عفاف برناني'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء لحضور أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، نقلت قبل قليل من ليلة الاثنين-الثلاثاء، المصرحة ''عفاف برناني'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء لحضور أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأكد المصدر ذاته أن رجال الأمن، حاولوا إدخال المصرحة المذكورة من الباب الرئيسي لمحكمة الاستنئاف إلا أن تدخل النقيب محمد زيان والفوضى العارمة التي عرفها بهو المحكمة، دفع برجال الأمن إلى إدخالها من باب آخر.

وأشار ذات المصدر إلى أن القاضي بوشعيب فريح، قام قبل وصول المصرحة، برفع أشغال المحاكمة التي تجرى أطوراها بشكل سري، وذلك بعد الاستماع إلى الشاهدة ''أمال أبو العلاء''.

وعلاقة بموضوع رئيسة تحرير موقع بوعشرين التي من المنتظر أن يتم هي الأخرى نقلها إلى استئنافية البيضاء، تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، نفت بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الإخباري ''اليوم 24''، والتي زعم فيها أن ''عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة به رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام''.