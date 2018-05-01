دفاع بوعشرين يفاجئ الجميع ويتخذ هذا القرار خلال الجلسة السرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جميع المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة، أخبار اليوم، قرروا الامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الملف بعد عقد الجلسات السرية.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جميع المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة، أخبار اليوم، قرروا الامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص الملف بعد عقد الجلسات السرية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار المثير، جاء بعد عقد جمعية المحامين الوطنية لاجتماع، مبرزا أن الامتناع عن الادلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام، كان أيضا لتجنب صدور قرارات من النقابات في حق هؤلاء المحامين.

تجدر الإشارة إلى أن استئنافية البيضاء، تشهد في هذه اللحظات، أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة وخطيرة، من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.