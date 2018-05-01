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عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص الهزة الأرضية بإقليم ميدلت.. والناس شعرو بالقوة ديالها

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 00:25 عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص الهزة الأرضية بإقليم ميدلت.. والناس شعرو بالقوة ديالها | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص الهزة الأرضية بإقليم ميدلت.. والناس شعرو بالقوة ديالها
أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه. تسجيل هزة أرضية بقوة 4,8 درجات على سلم ريشتر، اليوم الإثنين بإقليم ميدلت.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه. تسجيل هزة أرضية بقوة 4,8 درجات على سلم ريشتر، اليوم الإثنين بإقليم ميدلت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة النزالة، وقعت على الساعة العاشرة مساء و11 دقيقة و43 ثانية.
وعلاقة بهذه الهزة الأرضية، فقد كشفت ساكنة إقليم ميدلت قبل قليل، في تفاعلهم بموقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، عن شعورهم بها، واصفين إياها بـ ''القوية'' خاصة بمنطقة ''زبراط''.

‫شوف تيفي

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