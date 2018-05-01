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بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ثمن سمك السردين هو 10 دراهم | بوليتيك

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بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ''ثمن سمك السردين هو 10 دراهم''

بتاريــخ : 5 يونيو 2018 / 00:22 بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ثمن سمك السردين هو 10 دراهم | بوليتيك
بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ''ثمن سمك السردين هو 10 دراهم''
كشفت لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك، التي تحدث عنها في مناسبات سابقة عدة، وكذا يومه الإثنين 4

''شوف تيفي''

كشفت لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك، التي تحدث عنها في مناسبات سابقة عدة، وكذا يومه الإثنين 4 يونيو 2018 خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي كانت تُعنى بالحد الأدنى التي تعرفه هذه المواد، خصوصا ما تعلق بسمك السردين.

وأوضح الداودي على أنه وخلافا لما تروج له بعض المواقع الإلكترونية، فقد تراوحت أسعار سمك السردين، خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المُبارك، ما بين 7 دراهم و 20 درهما، توزعت، كما استقاها يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 (ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشر زوالا) من زيارات ميدانية لبعض الأسواق الشعبية (بالتقسيط) بالمدن التالية، كما يلي (من الأدنى إلى أعلى ثمن):

- آسفي (عزيب الدرعي): 7 دراهم.
- العيون (السوق البلدي الرحيبة): 7 دراهم.
- الدارالبيضاء (سيدي مومن): 10 دراهم.
- سلا (سلا الجديدة): 10 دراهم.
- الرباط (التقدم): 10 دراهم.
- بني ملال (الغديرة الحمراء): 12 درهماً.
- واد زم (السوق البلدي): 13 درهماً.
- تمارة (مسرور 2): 13 درهماً.
- تمارة (حي واد الذهب): 13 درهماً.
- الرباط (العكاري): 15 درهماً.
- العرائش (سوق السمك): 15 درهماً.
- القصر الكبير (سوق السمك): 18 درهماً.
- فاس (عين قادوس): 20 درهماً.

وأشار الداودي إلى أنه يمكن العودة لتسجيل الجواب الذي تقدم به زوال اليوم الإثنين أمام أعضاء مجلس النواب ، والذي أكد فيه بشكل واضح، لا مجال فيه للتأويل، أن
''الحد الأدنى لثمن السردين هو 10 دراهم في بعض الأسواق الشعبية بمختلف المدن المغربية''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السردين شهر رمضان الأسواق الشعبية لحسن الداودي

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