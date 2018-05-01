عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب

"شوف تيفي"

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، انطلاقة أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، فإن بهو استئنافية البيضاء والتي تجرى بها أطوار أشغال المحاكمة، يعرف حركة غير عادية بسبب التواجد الأمني المكثف، نظرا لأهمية هذه الجلسة التي قد يتم خلالها الاستماع إلى بعض المصرحات، مشيرا إلى أن العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، تتواجد ببهو المحكمة لتغطية تفاصيل هذه الجلسة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أشغال جلسة اليوم، وعكس الجلسة الماضية ستكون ساخنة، ومن المنتظر أن يتم خلالها الاستماع لأول مرة لأهم المصرحات في هذا الملف.