الرجاء الرياضي يعقد جمعه العام الاستثنائي ﻿

يعقد المجلس الإداري التابع لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، جمعه العام الاستثنائي، يوم غد الثلاثاء, بمقر النادي بالوازيس بالبيضاء.

شوف سبور

يعقد المجلس الإداري التابع لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، جمعه العام الاستثنائي، يوم غد الثلاثاء, بمقر النادي بالوازيس بالبيضاء.

وأكد بلاغ المجلس توصلت به "شوف سبور " بنسخة منه، أن رؤساء فروع الفريق الأخضر، سينتخبون رئيسا جديدا للمجلس الإداري خلفا لسعيد حسبان، الذي قدم استقالته من رئاسة فرع كرة القدم.

يذكر أن المجلس الإداري شهد في السنوات الأخيرة، صراعا كبيرا وتشتتا منذ أن أقدم بودريقة على الإطاحة بمحمد أوزال من منصبه، وأعلن خلافته له، بعد أن رفعت الجماهير تيفو " باسطا" ضد كل من محمد أوزال، وعبد الحميد الصويري، وعبد سلام حنات، وأحمد عمور في إحدى مباريات الديربي أمام الوداد، وهو الأمر الذي دفعهم إلى مغادرة التسيير بالقلعة الخضراء.