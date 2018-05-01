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فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ''ديرو فيا الخير وعتقوني..''

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 23:49 فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ديرو فيا الخير وعتقوني.. | مجتمع
فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ''ديرو فيا الخير وعتقوني..''
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، اليوم الإثنين 4 يونيو، الخاصة بأخبار المغربيات العاملات بالسعودية، مقطع فيديو، ظهرت به خادمة مغربية وهي تكشف عن معاناتها بسبب عملها لدى أسرة سعودية.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، اليوم الإثنين 4 يونيو، الخاصة بأخبار المغربيات العاملات بالسعودية، مقطع فيديو، ظهرت به خادمة مغربية وهي تكشف عن معاناتها بسبب عملها لدى أسرة سعودية.

وأوضحت هذه الخادمة المغربية، أن الأسرة السعودية طالبتها بمبلغ مالي كبير حتى تمكنها من العودة إلى المغرب، مبرزة أنها المعيل الوحيد لأسرتها، ولهذا تلتمس من أصحاب القلوب الرحيمة مد يد المساعدة لها.


وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع السفارة المغربية بالسعودية بالتدخل لإنقاذ هذه المغربية التي تعرضت للتعذيب، معبرين عن استنكارهم الشديد للوضعية المؤلمة التي تعيشها الخادمات المغربيات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الفيسبوكية الخادمات المغربيات

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