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بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة ''حرب'' بين دنيا باطما و سعيد الناصري

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 23:43 بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة حرب بين دنيا باطما و سعيد الناصري | ثقافة و فنون
بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة ''حرب'' بين دنيا باطما و سعيد الناصري
بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، ظهر به الفنان الكوميدي سعيد الناصيري وهو ينتقد بطريقة ساخرة مجموعة من الفنانين من بينهم دنيا باطمة، قامت هذه الأخيرة بنشر تدوينة عبر حسابها الإنستغرام، ردت من خلالها

''شزف تيفي''

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، ظهر به الفنان الكوميدي سعيد الناصيري وهو ينتقد بطريقة ساخرة مجموعة من الفنانين من بينهم دنيا باطمة، قامت هذه الأخيرة بنشر تدوينة عبر حسابها الإنستغرام، ردت من خلالها على الناصيري.

وكتبت دنيا باطمة في تدوينتها: '' الله ينجينا وينجيكم من أجسام البغال وعقول العصافير....كجاتكم حفرة الزين ههههه ماكايناش اخوتي غير اختارعها الحامض لي كيتقطر وغادي نديرها قريب علاش لا فالأبيض حيت هوا عندو فالازرق مقضى بيها والو ..خوتي هدشي بسال تا ولا كيضحك ونهاركم خالي من الذنوب ان شاء الله كثر العيب هاد الأيام..ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله ونعم الوكيل ''.

وتفاعل متتبعو باطمة مع تدوينتها المثيرة، حيث طالبها الجميع بالتركيز على أعمالها الفنية، بدل الدخول في حروب كلامية مع فنانين آخرين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان الكوميدي سعيد الناصيري دنيا باطمة

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