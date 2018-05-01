انفراد: لقجع يناقش منح ''المونديال'' وهذا ما يفضله ''الأسود'' ﻿

لازال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يحسم بعد في سلم منح لاعبي وأطر المنتخب الوطني المغربي خلال مباريات مونديال روسيا.

شـــوف تيفي:

لازال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يحسم بعد في سلم منح لاعبي وأطر المنتخب الوطني المغربي خلال مباريات مونديال روسيا.



وكشف مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' يومه الإثنين، أن رئيس الجامعة سيجالس لاعبي ''الأسود'' والطاقم التقني قبل حط الرحال بروسيا، لمناقشة سلم المنح الذي سيتم تحديده.



وفي السياق نفسه، أوضح مصدرنا أن لاعبي المنتخب الوطني أبلغوا العميد المهدي بنعطية، رغبتهم في تحديد ''بريم'' للنقطة وليس للفوز أو التعادل.



وذكر المصدر ذاته، أن رئيس الجامعة عبر عن استعداده لتخصيص حوافز مهمة للاعبي المنتخب مقابل تحقيق نتائج جيدة في المونديال.