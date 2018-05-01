الكعبي يواصل تألقه و يسجل ثاني أهدافه رفقة منتخب الكبار ﻿

واصل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي تألقه رفقة المنتخب المغربي، بتسجيله لهدف التعادل خلال المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الاثنين ، أمام منتخب سلوفاكيا في إطار استعدادات النخبة الوطنية

شوف سبور

واصل مهاجم نهضة بركان أيوب الكعبي تألقه رفقة المنتخب المغربي، بتسجيله لهدف التعادل خلال المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الاثنين ، أمام منتخب سلوفاكيا في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم روسيا.

وسجل هداف البطولة الإفريقية للاعبين المحليين ، "يونس بلهندة" الهدف الثاني له رفقة المنتخب الأول في ثاني مباراة له رفقة الكبار، بعد الأول الذي كان في مرمى أوزبكستان.

يذكر أن البعثة المغربية تتوجه إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.