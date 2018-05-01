 عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24'' وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين ﻿
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عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24'' وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 22:38 عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع اليوم 24 وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24'' وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري ''اليوم 24'' ، والتي زعم فيها أن ''عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع

''شوف تيفي''

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري ''اليوم 24'' ، والتي زعم فيها أن ''عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام''.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الذي تتوفر شوف تيفي على نسخة منه، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه ''الادعاءات غير الدقيقة''، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر البلاغ أنه رغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.

وأفاد أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع.

وخلص البلاغ إلى القول ''إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة''.

 

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني عميد شرطة اليوم 24

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