 وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ثمن سمك السردين هو 10 دراهم | بوليتيك

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ''ثمن سمك السردين هو 10 دراهم''

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء

فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ديرو فيا الخير وعتقوني.. | مجتمع

فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ''ديرو فيا الخير وعتقوني..''

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة حرب بين دنيا باطما و سعيد الناصري | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة ''حرب'' بين دنيا باطما و سعيد الناصري

أول فيديو للمدرب المغربي الطاوسي رفقة فريقه الجديد وفاق سطيف الجزائري | بووز

أول فيديو للمدرب المغربي الطاوسي رفقة فريقه الجديد وفاق سطيف الجزائري

عاجل..هزة أرضية وسط المغرب | مجتمع

عاجل..هزة أرضية وسط المغرب

عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع اليوم 24 وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24'' وقطع

وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم | بوليتيك

وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم

الملك يترأس الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 22:29 وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم | بوليتيك
وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم
نفت وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية ما روجته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزرة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.

"شوف تيفي"

نفت وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية ما روجته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزرة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن هذه المنابر، ادعت استنادا إلى مصادر مجهولة وبنبرة يقينية وأسلوب استنكاري، أن المراسيم المقصودة تهدف إلى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات.

وشددت الوزارة على حرصها في تنوير الرأي العام الوطني بخصوص المهام التي تضطلع بها والمبادرات الإصلاحية التي تنخرط فيها، نافية نفيا قاطعا هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد "أخبار زائفة" لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على أنها جددت التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة ، وكل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهنة الوظيفة العمومية والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا ، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات، مؤكدة أنها تسعى إلى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في انجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية المشاريع الحوار الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ثمن سمك السردين هو 10 دراهم | بوليتيك

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ''ثمن سمك السردين هو 10 دراهم''

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء

عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع اليوم 24 وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..مديرية الحموشي تنفي اقتحام المنزل الذي كانت تتواجد فيه رئيسة تحرير موقع ''اليوم 24'' وقطع التيار الكهربائي والماء قبل تنفيذ عملية إحضارها لجلسة محاكمة مديرها توفيق بوعشرين

الملك يترأس الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..تلميذ في الباك جابوه تال الامتحان و منعوه يدوز وها علاش | حالة خاصة
منذ 32 دقيقة

بالفيديو..ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..تلميذ في الباك جابوه تال الامتحان و منعوه يدوز وها علاش

عــاوتاني..طاليس في قلب فضيحة أخرى..كوميدي مغربي يتهمه بسرقة أفــكــاره مقابل 500 درهم | بــووز

عــاوتاني..طاليس في قلب فضيحة أخرى..كوميدي مغربي يتهمه بسرقة أفــكــاره مقابل 500 درهم

بعد الملحمة..سعيد الناصري في منزل حلاق مغربي كايدير الدياليز وخاصو عملية مستعجلة وها شنو دار فرمضان | حالة خاصة

بعد الملحمة..سعيد الناصري في منزل حلاق مغربي كايدير الدياليز وخاصو عملية مستعجلة وها شنو دار فرمضان

بيه فيه..التشرميل يعود للواجهة بصيغة جديدة | بــووز

بيه فيه..التشرميل يعود للواجهة بصيغة جديدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ثمن سمك السردين هو 10 دراهم | بوليتيك
منذ 2 دقائق

بالفيديو..من جديد الوزير لحسن الداودي يُثير الجدل: ''ثمن سمك السردين هو 10 دراهم''

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة توفيق بوعشرين وسط تواجد أمني مكثف باستئنافية البيضاء

فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ديرو فيا الخير وعتقوني.. | مجتمع

فيديو جد مؤلم..بعد عرض خادمات مغربيات للبيع..خادمة مغربية بالسعودية: ''ديرو فيا الخير وعتقوني..''

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة حرب بين دنيا باطما و سعيد الناصري | ثقافة و فنون

بالصورة..بعدما عايرها و قاليها داير حفرة ديال الزين..نايضة ''حرب'' بين دنيا باطما و سعيد الناصري

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.