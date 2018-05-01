وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية تنفي إعدادها خلسة لمشاريع مراسيم ﻿

نفت وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية ما روجته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزرة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.

"شوف تيفي"

نفت وزارة الإصلاح والوظيفة العمومية ما روجته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا حول وجود عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزرة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن هذه المنابر، ادعت استنادا إلى مصادر مجهولة وبنبرة يقينية وأسلوب استنكاري، أن المراسيم المقصودة تهدف إلى إطلاق يد الوزراء في تعيين الكتاب العامين والمديرين المركزيين وإلى ملء جيوب الوزراء وكبار مسؤولي الإدارات.

وشددت الوزارة على حرصها في تنوير الرأي العام الوطني بخصوص المهام التي تضطلع بها والمبادرات الإصلاحية التي تنخرط فيها، نافية نفيا قاطعا هذه الإشاعات التي لا تعدو أن تكون مجرد "أخبار زائفة" لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على أنها جددت التزامها بإعداد وتنفيذ المشاريع والتدابير الإصلاحية بشفافية تامة وفي إطار التنسيق الحكومي، وبتشاور جاد مع كافة الشركاء الاجتماعيين، وقد كانت جولات الحوار الاجتماعي في لجنة القطاع العام مناسبة أكد فيها الوزير للمركزيات النقابية تمسكه بها النهج التشاركي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة ، وكل ما يتوفر اليوم لدى مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بخصوص المناصب العليا هو تلك التوصيات الصادرة عن المنتدى الوطني لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير المنصرم، والتي تخص مجالات الولوج الى المناصب العليا ومهنة الوظيفة العمومية والبرامج التعاقدية، ولا توجد ضمن هذه التوصيات التي يبلغ عددها 45 توصية، أية إشارة ضمنية أو صريحة تنص على الغاء مسطرة الترشيح والتباري على المناصب العليا ، أو إشارة تخص أي زيادة في الرواتب والتعويضات، مؤكدة أنها تسعى إلى تعميق التشاور وضمان الانخراط الأمثل في انجاز الإصلاح، ستحيل توصيات هذا المنتدى على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته القادمة اعتبارا لاختصاصاته الاستشارية التي تتيح للموظفين حق النظر في جميع مشاريع القوانين والمراسيم التي ستقترحها الحكومة في إطار مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.