 فيديو مثير..عصابة ملثمين كتهجم على المصلين بعد مغادرتهم لمسجد بمدينة تطوان ﻿
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فيديو مثير..عصابة ملثمين كتهجم على المصلين بعد مغادرتهم لمسجد بمدينة تطوان

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 21:55 فيديو مثير..عصابة ملثمين كتهجم على المصلين بعد مغادرتهم لمسجد بمدينة تطوان | حوادث و حقوق
فيديو مثير..عصابة ملثمين كتهجم على المصلين بعد مغادرتهم لمسجد بمدينة تطوان
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية التطوانية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو، يظهر تجمع العشرات من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد نتيجة تعرضهم للاعتداء على يد لصوص ملثمين بعد

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية التطوانية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو، يظهر تجمع العشرات من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد نتيجة تعرضهم للاعتداء على يد لصوص ملثمين بعد مغادرتهم لأحد المساجد بمدينة تطوان.

وحسب ناشري الفيديو فإن أربعة مصلين بينهم نساء، تعرضوا للسرقة على يد لصوص ملثمين، مباشرة بعد صلاة الفجر بمسجد حي جامع المزواق، ما جعل باقي المصلين يعبرون عن غضبهم الشديد، داعين المصالح الأمنية إلى التدخل الفوري لإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

وطالب العديد من النشطاء المنحدرين من مدينة تطوان، بتدخل المصالح الأمنية وحماية المصلين، من خلال إيقاف أفراد هذه العصابة التي روعت ساكنة حي جامع المزواق.

‫شوف تيفي

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فيديو مثير..عصابة ملثمين كتهجم على المصلين بعد مغادرتهم لمسجد بمدينة تطوان

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