بالفيديو..تدخل بطولي لشبان مغاربة لإنقاذ فتاة بغات تنتاحر نهار رمضان ﻿

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من الشبان بإحدى المدن المغربية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من خلال الإلقاء بنفسها من أعلى سطح منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن مجموعة من الشبان بإحدى المدن المغربية من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من خلال الإلقاء بنفسها من أعلى سطح منزل أسرتها.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و9 ثواني، لحظة محاولة الفتاة الانتحار، قبل تدخل مجموعة من الشباب، حيث تم سحبها بالقوة لمنعها من إنهاء حياتها بطريقة مروعة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من تزايد عدد حالات الانتحار خلال شهر رمضان المبارك بمجموعة من المدن المغربية، بينما وصف آخرون العمل الذي قام به الشبان بـ "العمل البطولي".