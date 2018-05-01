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أطباء القطاع العام يستمرون في الاحتجاجات أمام صمت وتجاهل الحكومة لمطالبهم

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 21:43 أطباء القطاع العام يستمرون في الاحتجاجات أمام صمت وتجاهل الحكومة لمطالبهم | بوليتيك
أطباء القطاع العام يستمرون في الاحتجاجات أمام صمت وتجاهل الحكومة لمطالبهم
تعلن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو ، ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، كذلك توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص

شوف تيفي

تعلن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها أسبوعي غضب الطبيب المغربي من 11 إلى 17 يونيو ، ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، كذلك توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو ومن 2 إلى 6 يوليوز مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الغضب، كما قررت النقابة خوض إضرابين وطنين باستثناء أقسام الانعاش والمستعجلات، أحدهما يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 27 يونيو 2018 لثمانية و أربعين ساعة، والآخر يومي الأربعاء 18 والخميس 19 يوليوز، كما ستتم مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت حسب بلاغ من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.


وبحسب البلاغ فقد خاضت النقابة المستقلة 11 إضرابا وطنيا وثلاث وقفات وطنية وعشرات الوقفات الجهوية بالإضافة لأسبوع غضب ، احتجاجات تعكس الاصرار لحين تحقيق المطالب التي تراها النقابة مشروعة أمام صمت الحكومة وتجاهلها الازمة والوضعية الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصحة، كما أن النقابة تحمل الحكومة هذا التصعيد وتبعاته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سياسة أسبوع غضب إضراب وطني النقابة المستقلة لأطباء القطاء العام

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