الإطاحة بتاجر لمخدر ''الحشيش'' بمدينة وجدة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، بناء على معلومات دقيقة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص في الأربعينات من عمره من ذوي السوابق العدلية،

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، بناء على معلومات دقيقة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص في الأربعينات من عمره من ذوي السوابق العدلية، في حالة تلبس بقضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وحسب ولاية الأمن الوطني بوجدة، فقد جرى توقيف المشتبه به في إطار بحث قضائي، على إثر كمين محكم تسنى من خلاله ضبطه بحي الأندلس على متن سيارة، وهو بصدد ممارسة نشاطه المحظور المتمثل في بيع كمية من مخدر الشيرا.

وأوضحت الولاية، أن عملية التفتيش التي أجريت بمنزل الموقوف الكائن بنفس الحي، مكنت من حجز 51 كيلوغراما، من مخدر الشيرا وهاتف نقال بالإضافة إلى السيارة السالفة الذكر المستعملة في الترويج، مشيرة إلى أن المشتبه به تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد بقية الارتباطات المحتملة للقضية بغاية الكشف عن جميع المتورطين فيها والعمل على إيقافهم.