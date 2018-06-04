عاجل..تزامنا مع موعد الإفطار..العثور على جثة داخل مقهى بالبيضاء ﻿

عثر قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، على جثة شاب في عقده الثالث، داخل مقهى توجد وسط مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالقرب من سينما أوبرا بشارع فيليكس ماركس.

"شوف تيفي"

عثر قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، على جثة شاب في عقده الثالث، داخل مقهى توجد وسط مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالقرب من سينما أوبرا بشارع فيليكس ماركس.

وأوضح مصدر مطلع ل"شوف تيفي"، أن مستخدمين بالمقهى، تفاجؤوا بإغلاق أبوابها، ليتم فتحها، وخلال البحث عن زميلهم الذي ينام بداخلها بشكل مستمر، عثروا عليه جثة هامدة، ما جعلهم يربطون الاتصال بالمصالح الأمنية.

وأكد ذات المصدر، أن الشرطة العلمية حلت بعين المكان، وعاينت جثة الشاب البالغ من العمر قيد حياته 34 سنة ، قبل نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح الطبي.