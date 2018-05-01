برافو..الكعبي و بلهندة يقودان المنتخب المغربي للفوز على المنتخب السلوفاكي استعدادا لمونديال روسيا ﻿

انتهت مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب السلوفاكي بفوز المنتخب المغربي بهدفين لواحد، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

انتهت مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب السلوفاكي بفوز المنتخب المغربي بهدفين لواحد، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب السلوفاكي السباق للتهديف عبر لاعبه يان جيرجيوس في الدقيقة 59، فيما تمكن أيوب الكعبي من تعديل الكفة لأسود الأطلس في الدقيقة 63 ، ثم أضاف يونس بلهندة الهدف الثاني في الدقيقة 74 من تسديدة قوية من خارج مربع العمليات.

يذكر أن البعثة المغربية تتوجه إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم..