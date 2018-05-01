عـــاجل: توقيف ''حنان بكور'' و ''عفاف برناني'' لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه التفاصيل ﻿

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط من وضع قضبتها على كل من ''حنان بكور ، وعفاف برناني '' الممتنعات عن المثول أمام العدالة في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار

''شوف تيفي''

 تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الرباط من وضع قضبتها على كل من ''حنان بكور ، وعفاف برناني '' الممتنعات عن المثول أمام العدالة في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأضافت مصادرنا أنه تم ايقافهن مجتمعتين في منزل أحد أفراد عائلة ''بوعشرين'' بالرباط ، حيث تم ضبط المطلبوبتين بالاحضار بالقوة العمومية ، قبل أن يحل النقيب زيان، بالمنزل المذكور، بعد علمه بتمكن الشرطة من الوصول للمطلوبتين، حيث أحدث فوضى عارمة و ضجة في وجه رجال الأمن عرقل القيام بواجبهم وهو الأدرى بالقوانين .

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى الموقوفتين مساء يومه الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد الساعة 10 ليلا ، ومواجهتهن بفيديوهاتهن وتصريحاتهن أمام الفرقة الوطنية في ذات القضية حيث تم تنقيلهما من الرباط إلى الدارالبيضاء .

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شوف تيفي المغرب المحكمة الدار البيضاء توفيق بوعشرين

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