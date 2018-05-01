الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس، بين يدي الملك، الأستاذ أحمد آيت إعزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "تعليم الدين في مدارس المملكة المغربية ومقاصده الكونية"، انطلاقا من قول الله تعالى : "وما كان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من عشية اليوم.