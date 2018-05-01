 الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل: توقيف حنان بكور و عفاف برناني لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عـــاجل: توقيف ''حنان بكور'' و ''عفاف برناني'' لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات | ثقافة و فنون

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات

الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الوزير الأعرج: الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي البصري | بوليتيك

الوزير الأعرج: ''الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي

حصري...هذه هوية الشخص المرمي قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي نخره الدود وآخر مستجدات حالته الصحية | حوادث و حقوق

حصري...هذه هوية الشخص المرمي قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي نخره ''الدود'' وآخر

شاهد بالفيديو .. لحظة عزف النشيد الوطني وتفاعل كبير من طرف الجماهير المغربية | بووز

شاهد بالفيديو .. لحظة عزف النشيد الوطني وتفاعل كبير من طرف الجماهير المغربية

عاجل وبالصور..اختناق مروري وتوقف حركة الترامواي بالبيضاء بسبب حادثة سير | مجتمع

عاجل وبالصور..اختناق مروري وتوقف حركة الترامواي بالبيضاء بسبب حادثة سير

هام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية اتخذت إجراءات مهمة لمحاربة الغش خلال الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا..وزارة التربية الوطنية اتخذت إجراءات مهمة لمحاربة الغش خلال الامتحان

عاجل..بعد اعتقالهم..الوكيل العام يكشف تفاصيل جديدة حول الملثمينصحاب شرع اليد المتورطين في الاعتداء على خطــاف وشابة نواحي آسفي | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اعتقالهم..الوكيل العام يكشف تفاصيل جديدة حول الملثمين''صحاب شرع اليد'' المتورطين في

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 18:23 الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس، بين يدي الملك، الأستاذ أحمد آيت إعزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "تعليم الدين في مدارس المملكة المغربية ومقاصده الكونية"، انطلاقا من قول الله تعالى : "وما كان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و45 دقيقة من عشية اليوم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدروس الحسنية الملك محمد السادس القصور الملكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: توقيف حنان بكور و عفاف برناني لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه التفاصيل | بوليتيك

عـــاجل: توقيف ''حنان بكور'' و ''عفاف برناني'' لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه التفاصيل

الوزير الأعرج: الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي البصري | بوليتيك

الوزير الأعرج: ''الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي البصري''

من جديد..صورة رائعة تجمع الملك محمد السادس بالبطل العالمي أبو زعيتر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

من جديد..صورة رائعة تجمع الملك محمد السادس بالبطل العالمي أبو زعيتر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء | بوليتيك

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة بمستشفيات الدارالبيضاء تدق ناقوس الخطـر بوزاة الصحة..خويا غادي يقتلنا بسباب مرض نفسي حيث قطعو لينا الدواء اللي كيعطيونا فابور | حالة خاصة
منذ 47 دقيقة

فضيحة بمستشفيات الدارالبيضاء تدق ناقوس الخطـر بوزاة الصحة..خويا غادي يقتلنا بسباب مرض نفسي حيث قطعو لينا الدواء اللي كيعطيونا فابور

بالفيديو..ها علاش الشارجورات كيحرقو الديور وهاشنو خاصكم ديرو | خارج البلاطو

بالفيديو..ها علاش ''الشارجورات'' كيحرقو الديور وهاشنو خاصكم ديرو

زوج صريح يعترف أمام زوجته: كنعاون مرتي فرمضان و الرجال كاملين خاصهم يعاونو عيالاتهم‎ | بــووز

زوج صريح يعترف أمام زوجته: كنعاون مرتي فرمضان و الرجال كاملين خاصهم يعاونو عيالاتهم‎

بالفيديو..أجواء إنسانية رائعة لقصــار القامة في رمضان و فرحة كبيرة منين فطرو معاهم بعض لاعبي البطولة | بــووز

بالفيديو..أجواء إنسانية رائعة لقصــار القامة في رمضان و فرحة كبيرة منين فطرو معاهم بعض لاعبي البطولة

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل: توقيف حنان بكور و عفاف برناني لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه التفاصيل | بوليتيك
منذ 22 ثانية

عـــاجل: توقيف ''حنان بكور'' و ''عفاف برناني'' لأجل تقديمهن للمحكمة في قضية توفيق بوعشرين..وهذه

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات | ثقافة و فنون

نهاية مروعة لحياة ملكة جمال العالم للمتزوجات

الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الوزير الأعرج: الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي البصري | بوليتيك

الوزير الأعرج: ''الهاكا تسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في ميدان السمعي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.